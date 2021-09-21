شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تضع شرط للعمل مع المخرج محمد سامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت الفنانة نجلاء بدر الجدل شرط غريب للعمل مع المخرج المصري محمد سامي.

وقالت انها لن تعمل معه في ظل وجود زوجته ومشاركتها في نفس العمل الفني، مما أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما هاجمت الفنانة نجلاء بدر المخرج المصري بتصريحات غير متوقعة كشفت فيها عن أسباب تحفظها العمل معه ومع زوجته الفنانة مي عمر في عمل مشترك، كما قالت إن أعمال المخرج المصري لن يتذكرها الجمهور بعد سنوات وهو ما أشعل منصات التواصل وجعلها تتصدر تريند موقع البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية.

و أضافت:” ان أعمال المخرج محمد سامي لن يتذكرها أحد في المستقبل برغم تحقيقها النجاح التجاري المطلوب “.