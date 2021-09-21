شاهد .. نانسي عجرم تتعدى الخطوط بإطلالة صارخة .. لم تغطي هذه الجزء الحساس من صدرها.. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تتعدى الخطوط بإطلالة صارخة .. لم تغطي هذه الجزء الحساس من صدرها.. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 07:00 مساءً | (ميس محمد)

إحتفلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وتحقيقها نجاحا واسعاً بفترة قصيرة.



والجدير ذكره أن والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.



وكانت نانسي قد شكرت قبل أيام متابعيها على دعمهم لها والكلمات الجميلة التي وصلتها والإشادات بها وبكل أعمالها خصوصاً حفلها أمل بلا حدود. وكتبت نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب. أملنا كبير و ما إله حدود ببكرا أفضل".



أضافت :" لكل يلي ما قدروا يتابعوا الحفل بتلاقو حصريًّا على قناتي الرسمية على يوتيوب بحبكن كتير".

نانسي أرادت أن يعيد العالم العربي معها، وأن أن ترسم البسمة على وجوه الناس، من خلالعرض موسيقي فردي قدمته بمناسبة عيد الفطر.

هو احتفال بالحياة، ورسالة حب ودواء للجراح التي أصابت العالم العربي والعالم جراء تفشي “فيروس كورونا”. وقدمت نانسي في الجزء الأوّل “قلبي يا قلبي” و”عم بتعلق فيك”.