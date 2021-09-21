شاهد .. حلا الترك تخرج عن طفولتها و تعرض نفسها للجمهور بكل وقاحة .. اتفرج (صور)

انت الان تتابع خبر حلا الترك تخرج عن طفولتها و تعرض نفسها للجمهور بكل وقاحة .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 07:30 مساءً | (محمود الأديب)

نشرت حلا الترك صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها بإطلالة مثيرة وجميلة من داخل حرم الجامعة، وظهرت حلا مرتدية بنطال باللون الزهر، وتيشيرت أسود نصف كم، وحذاء رياضي أبيض، وسدلت شعرها الطويل، وعلقت: "أتمنى لكم السعادة دائما".



ولاقت صورة حلا الترك اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بإطلالتها وجمالها، وتمنوا لها السعادة والتوفيق.



وكانت قد نشرت حلا الترك في وقت سابق، عبر حسابها في انستغرام، صورة لها من الجامعة، بعد غياب بسبب فيروس كورونا، وظهرت في احد الصفوف، وتضع كمامة التزاما بالاجراءات الوقائية الصحية، وعلقت على الصورة :"التواجد في حرم الكلية شعور رائع جدا".

هذا وقد أثارت حلا الترك مؤخرا جدلا واسعا بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها، ظهرت فيها بملامح مختلفة عن شكلها الحالي، وبدت وكأنها خضعت لعمليات تجميل، ما دفع المتابعون لطرح أسئلة حول حقيقة اجراء عمليات غيرت ملامحها.

