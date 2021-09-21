شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة نادرة لابنة الفنانة أحلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت فاطمة الهاجري، ابنة الفنانة الإماراتية أحلام، الأنظار في أحدث ظهور لها مع والدها، بعد انتشار صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

و ظهرت أحلام وابنتها في الصورة المتداولة وهما ترتديان “الكمامة” التي باتت السلاح الأقوى، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي غزا العالم، وعلقت عليها بالقول: “فطومتي بنتي ما شاء الله”.

ورغم أن “الكمامة” تغطي وجه فاطمة الهاجري، إلا أن الجمهور تفاعل مع الصورة بشكل كبير .

يذكر أن النجمة الإماراتية تحرص على إبقاء صورة ابنتيها (فاطمة ولولوة) بعيدتين عن السوشال ميديا والإعلام .