شاهد .. المغربية دنيا بطمة تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون علمها ! .. (صورة)

انت الان تتابع خبر المغربية دنيا بطمة تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون علمها ! .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

أحدثت دنيا بطمة موجة من الجدل بين الجمهور، بعدما شاركت صُور لها من العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة زوجها وابنتيها و شقيقتها وزوجها وباقي أفراد الأسرة.

ظهرت دنيا في الصُورة الاخيرة التي نشرتها بشورت قصير جدا لدرجة أنها عندما جلست على الكرسي بدت وكأنها لا ترتدي أي ملابس.

سخر المتابعين من دنيا بطمة وجاءت تعليقاتهم عل النحو التالي: “العيب ماش عليها العيب على الراجل لي مخليها توري لحمها”. “مع كل الفوتوشوب الا ان السلولايت يصيييح”. “مع كل هالتعری والأغراء زوجها فین”.

كما وشاركت بطمة مؤخرا جمهورها صوراً لها أطلت فيها بفستان احمر كشف عن ساقها، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي اللون وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.