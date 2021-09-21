شاهد .. جورجينا صديقة رونالدو تظهر بروب الاستحمام بعدما كشفت صدرها بشكل واضح ..اتفرج

انت الان تتابع خبر جورجينا صديقة رونالدو تظهر بروب الاستحمام بعدما كشفت صدرها بشكل واضح ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 10:30 مساءً | (ميس محمد)

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، الأنظار بسبب إطلالتها الجريئة بروب الاستحمام.

وأطلت جوجينا، بروب الاستحمام الأبيض، وارتدت مجوهرات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحافظت على التسريحة ذاتها.

وفي وقت سابق، ظهرت جورجينا على السجادة الحمراء، بفستان رصاصي بدون أكتاف، ومكشوف الصدر.

وظهرت في اليوم التالي ببدلة رسمية باللون الأسود، وكشفت صدرها بشكل واضح، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.