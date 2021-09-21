شاهد .. ميرفت أمين ترد بالثقيل على دنيا وإيمي سمير غانم بعد خذلانهم لها .. طعنة غادرة لم تخطر على البال!!

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين ترد بالثقيل على دنيا وإيمي سمير غانم بعد خذلانهم لها .. طعنة غادرة لم تخطر على البال!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 11:30 مساءً | (ميس محمد)

غابت الفنانة ميرفت أمين، عن حضور حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والمُقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، رئيس الدورة الثانية للمهرجان، أن ميرفت أمين، اعتذرت لظروف خاصة بها، لكن كثيرين قالوا إنها رفضت حضور الحفل بسبب تغيب دنيا وإيمي سمير غانم عنه.

وكان من المفترض أن تسلم دنيا وإيمي جائزة "فن الحب سمير ودلال" لميرفت أمين، لكن غيابهما كان مفاجئاً، وهو كا دفع كثيرين للقول بأن ميرفت أمين رفضت حضور الاحتفال بسبب تغيب ابنتي سمير غانم، فيما أشار آخرون إلى أنها رفضت تسلم الجائزة من زوج إيمي "حسن الرداد".

وقالت إلهام شاهين أن إيمي ودنيا لا زالتا تمران بظروف نفسية سيئة، إثر وفاة والدهما الفنان سمير غانم ووالدتهما دلال عبد العزيز.

تفاصيل جائزة «فن الحب.. سمير ودلال»

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب.. سمير ودلال»، تُمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله، وتقديراً لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة، التى تحمل اسم النجمين الراحلين، تخليداً لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، الذى توج بحب الجماهير، وذلك بعد أن رحل الثنائى خلال الشهور الماضية متأثرين بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام، لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم، خاصة أن ميرفت أمين تربط بينها ودلال عبدالعزيز وسمير غانم علاقة صداقة منذ بداية دخولهم الوسط الفنى.

تفاصيل وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، قد رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضى، وأخفت دنيا وإيمى الخبر عن والدتهما دلال عبدالعزيز، خاصة أن حالتها كانت خطرة، حتى رحلت عن عالمنا لتلحق به فى 7 أغسطس الماضى، وتعيش الفنانة ميرفت أمين حالة اكتئاب وحزن شديدين بعد رحيل الثنائى عن دنيانا