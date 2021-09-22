شاهد .. طلقها بعد الدخلة مباشرة بعدما إكتشف الحقيقة الصادمة عن مناطقها الحساسة وما كانت تفعلة وقت الخلوة ..تفاصيل تشيب الراس !!

انت الان تتابع خبر طلقها بعد الدخلة مباشرة بعدما إكتشف الحقيقة الصادمة عن مناطقها الحساسة وما كانت تفعلة وقت الخلوة ..تفاصيل تشيب الراس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 01:45 صباحاً | (ميس محمد)

روت وسائل إعلام إندونيسية عن حالة غريبة مر بها عريس يبلغ من العمر 31 عامًا في ليلة الدخلة، بعدما تزوج امرأة التقى بها على الإنترنت، ليكشف حقيقة صادمة بعد يومين من زفافهما.

حيث التقى "موه" بزوجته "ميتا" على فيس بوك، وقع الحب بينهما ودخلا بعلاقة رومانسية عبر الإنترنت، وبعد ذلك التقيا على ارض الواقع وتناولا القهوة معا في احد الأماكن العامة، واكد موه أنه يلاحظ اي شيء غريب بمظهرها وصوتها.

وبعد فترة قصيرة، تزوج الثنائي ودفع مهراً 20 مليون روبية، لكن بدأت الأمور تتعقد حينما أراد الزوج أن يتقرب من زوجته كأي عروسين، ولكنها رفضت وأجل الأمر لليلة التالية، لكنها كررت فعلتها وتهربها منه ايضا في اليوم الثاني، فبدأ يشك فى أن هناك خطأ ما، وبعد مرور 3 ليالي وهما على نفس الوضع، بدأ الزوج بالتحقيق، وسأل حول زوجته، وصدم عندما علم أن زوجته كانت في الواقع رجلاً، لهذا رفضت ممارسة العلاقة الحميمية معه ليلة الدخلة، لأن جسدها ليس انثوي بالكامل.

وعندما عاد الزوج إلى المنزل لمواجهتها، كانت قد غادرت المنزل، فطلقها، وقام أيضًا بإبلاغ الشرطة بخداع ميتا واتهمها بالاحتيال، وعثرت الشرطة بسرعة على العروس الهاربة البالغة من العمر 25 عامًا ، والتي تبين أنها بالفعل رجلاً.