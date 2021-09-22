شاهد .. اتفرج .. لورديانا تقهر كل فتيات مصر وتظهر بالمايوه من حمام السباحة.. والجمهور في حالة صدمة!

انت الان تتابع خبر اتفرج .. لورديانا تقهر كل فتيات مصر وتظهر بالمايوه من حمام السباحة.. والجمهور في حالة صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 04:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الراقص البرازيلية لورديانا صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وجذبت فيها الأنظار بظهورها تحت المياه بالمايوه مرتدية أدوات الغوص تحت المياه.



ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرة من المتابعين الذين تركوا لها تعليقات مادحة.



وكانت لورديانا قد شاركت مؤخراً مع متابعيها، فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تؤدي وصلة رقص لها على احد المسارح بطريقة محترفة وجريئة بملابس كاجوال اذ اعتمدت تنورة طويلة وكروب توب سوداء اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة منسدلة على كتفيها.