شاهد .. النجم السعودي المثير للجدل بدر خلف يرتدي مايوه ويتعرض للتحرش .. اتفرج

انت الان تتابع خبر النجم السعودي المثير للجدل بدر خلف يرتدي مايوه ويتعرض للتحرش .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 08:00 صباحاً | (ميس محمد)

عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات"، نشر خبير التجميل السعودي وحامل الجنسية الإماراتية المثير للجدل، بدر خلف، مقطع فيديو تحدث فيه عن تعرضه للتحرش، وقال: "كنت ماشي في الشارع، وشاب ماشي من خلفي يقول: يا حلو يا زين.. ممكن رقمك"، وعندما التف للشاب وأزاح الكمامة عن وجهه، ظهر شاربه ولحيته له، ففرع الشاب.

وأثار بدر خلف الجدل بمقطع الفيديو الذي نشره، واكد المتابعون انه يفتقد لملامح الرجولة لهذا يتعرض للتحرش، حيث يظهر دائما بإطلالات انثوية صادمة، ويرتدي الفساتين، كما أعلن مؤخرا عن حمله وأثار استهجان المتابعين.

وكان قد نشر بدر خلف بوقت سابق صور له وهو يرتدي المايوه والبكيني، كما نشر مقطع فيديو، ظهر فيه مرتدياً فستان زفاف معتمداً على شعر طويل مفرود، وظهر وهو يرقص على أنغام أغنية ليه بيداري كدة للفنانة المصرية روبي، وتعرض لانتقادات حادة وساخرة، و يتجاهل بدر خلف، هذه الانتقادات، ويتعامل معها بسخرية، بل ويعيد نشر هذه التغريدات ويعلق عليها بتعليقات ساخرة و يستفز متابعيه.

بدر خلف، إماراتي الجنسية من أصل سعودي، مواليد عام 1993م، متزوج و لديه طفلين، بدأ بدر حياته كمقدم برامج في قناة دبي الإماراتية، لكنه لم يستمر طويلا لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، لينشر نصائح تجميلية للنساء.