شاهد .. بدون حمالة الصدر.. رهف القنون تستعرض مفاتنها بجرأة شديدة بعد كشف مؤخرتها - (فيديو وصور)

انت الان تتابع خبر بدون حمالة الصدر.. رهف القنون تستعرض مفاتنها بجرأة شديدة بعد كشف مؤخرتها - (فيديو وصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 10:00 صباحاً | (ميس محمد)

شاركت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون، متابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" بمقطع فيديو جديد وجريء لها.

وظهرت ​رهف القنون،​ في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية السوري، بفستان كحلي ضيق للغاية وبدون حمالة صدر.

ووثف الفيديو، الشابة السعودية تقوم بحركة إغراء مثيرة، فيما نهديها مكشوفان بسبب خلعها حمالة الصدر.

واثار مقطع الفيديو القصير، جدل كبير في صفوف متابعي رهف القنون، ووصفه الكثيرون بالفاضح.