شاهد .. النجمة المغربية دنيا بطمة تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور بدون بنطلون..(اتفرج)

انت الان تتابع خبر النجمة المغربية دنيا بطمة تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور بدون بنطلون..(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

أحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة موجة من الجدل بين الجمهور، بعدما شاركت صُور لها من العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة زوجها وابنتيها و شقيقتها وزوجها وباقي أفراد الأسرة.

ظهرت دنيا في الصُورة الاخيرة التي نشرتها بشورت قصير جدا لدرجة أنها عندما جلست على الكرسي بدت وكأنها لا ترتدي أي ملابس.

سخر المتابعين من دنيا بطمة وجاءت تعليقاتهم عل النحو التالي: “العيب ماش عليها العيب على الراجل لي مخليها توري لحمها”. “مع كل الفوتوشوب الا ان السلولايت يصيييح”. “مع كل هالتعری والأغراء زوجها فین”.