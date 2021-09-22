شاهد .. إلهام شاهين تصعق الجميع بشأن ماحصل لبنات سمير غانم وتقطع قلوب الجمهور بأمر صادم يبكي المصريين !!

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تصعق الجميع بشأن ماحصل لبنات سمير غانم وتقطع قلوب الجمهور بأمر صادم يبكي المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 02:00 مساءً | (ميس محمد)

كشف الفنانة إلهام شاهين عن سبب غياب دنيا وإيمي سمير غانم عن احتفالية أيام الدراما العربية، وهو عدم قدرتهما علي الخروج من حالة الحزن بسبب رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنها تقدر ذلك بشدة وأنهما اعتذار في آخر وقت.

وحضر الاحتفالية أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته نهلة وإلهام شاهين الرئيس الشرفي للاحتفالية وبشري وحنان مطاوع وماندو العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية وعائشة بن أحمد ومنال سلامة وطارق الشناوي وأروي جودة.

"أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورتها الثانية تقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس العام الماضى، وحضر حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامي خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.