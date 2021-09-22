شاهد .. نانسي عجرم تستفز جمهورها بهوت شورت يكشف أفخاذها بشكل جريء .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تستفز جمهورها بهوت شورت يكشف أفخاذها بشكل جريء .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 02:30 مساءً | (ميس محمد)

عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر صورة بإطلالة سبق أن ظهرت بها، وهي عبارة عن بليزر حمراء و"هوت شورت" اسود، نالت إعجاب الجمهور الذي أعاد نشر الصور عبر حساباتهم الخاصة.

حتفلت النجمة نانسى عجرم بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، الى 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وتحقيقها نجاحا واسعاً بفترة قصيرة.

ونشرت نانسي صورة عفوية عبر حسابها على "إنستغرام" بدت فيها بإطلالة متألقة، وأعلنت خبر وصول الكليب الى 10 ملايين مشاهدة.