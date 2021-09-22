شاهد .. طلقها مباشرة.. عريس يطرد زوجته من المنزل في ليلة الدخلة بعد أن اكتشف سرها الصام والذي لم يكن بالحسبان !!

انت الان تتابع خبر طلقها مباشرة.. عريس يطرد زوجته من المنزل في ليلة الدخلة بعد أن اكتشف سرها الصام والذي لم يكن بالحسبان !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 03:00 مساءً | (ميس محمد)

انتهى حفل زفاف بطلاق العروس عقب اكتشاف العريس أمراً صادماً ليلة الزفاف.

واكتشف العريس الذي يدعى “دانيال” من سيدني، أن عروسه تربطها علاقة غرامية بوالده في ليلة زفافهما. في الوقت الذي ألقى والده خطاباً في حفل الاستقبال للاحتفال بالزوجين “السعداء”.

وأوضح “دانيال” أنه عاد إلى غرفته بعد حفل الزفاف، ليرى أن زوجته تغازل والده والعكس، “ذهبت بعد حفل الزفاف لاحتساء مشروبات بعد الحفل، وبعد عودتي إلى الغرفة صدمت بما رأيت كان المشهد فج للغاية وصادم”.

كان دانيال اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع والده قبل يوم الزفاف، وقال: “يبدو أنه حدث عدة مرات”.