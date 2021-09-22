شاهد .. الفنانة ’’اصالة نصري‘‘ تسقط  مغشيا عليها بعد سماع هذا الخبر الصادم من طارق العريان ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’اصالة نصري‘‘ تسقط مغشيا عليها بعد سماع هذا الخبر الصادم من طارق العريان ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 05:00 مساءً | (محمود الأديب)

تفاجات الفنانة اصالة نصري بعد تداول أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصابة لنجل طارق العريان في مشاجرة مع أحد الشباب في لبنان بسبب فنانة مصرية شهيرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث كشف مصدر مقرب من المخرج طارق العريان، أن تلك المشاجرة كانت قد بدأت عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز؛ تعيش في لبنان بالتشاجر مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان.

فعلى الفور، قام عمر العريان بالتدخل في المشادة وقام بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا، أدى إلى إصابته إصابات بالغة وتطور الأمر إلى ضرورة الخضوع إلى عملية جراحية خطيرة.