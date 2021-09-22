شاهد .. محمد رمضان يصدم الجميع ويظهر رفقة زوجته الأولى .. والجمهور : أجمل من نسرين | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر محمد رمضان يصدم الجميع ويظهر رفقة زوجته الأولى .. والجمهور : أجمل من نسرين | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 05:30 مساءً | (محمود الأديب)

لم يتحدث الفنان محمد رمضان كثيرا عن زواجه الأول مثلما يتحدث عن زوجته الثانية في وسائل الإعلام وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ورغم اختفاء الزوجة الأولى إلا أنها مازالت تستحوذ على اهتمامات المتابعين.

تزوج محمد رمضان والدة ابنته الكبرى عام 2008 ولم يكن وقتها قد لمع اسمه في عالم الفن حيث كان في العشرين من عمره لكن هذا الزواج لم يدم سوى 4 سنوات حيث وقع الطلاق عام 2012.

في نفس العام تزوج رمضان من نسرين أبو النجا التي أنجب منها ولدا وبنت واستحوذت على منشوراته وظهرت معه في اللقاءات التليفزيونية لتبدأ مقارنة الجمهور مرة أخرى بين زوجتيه.

واتهم الجمهور محمد رمضان بأنه تخلى عن زوجته بعد الشهرة وزاد من الجدل أحاديث رمضان عن قصة حبه مع نسرين فإذا كان قد تزوجها في نفس عام طلاقه فإن ذلك يدفع للشك بأن قصة الحب بدأت أثناء زواجه وربما كانت السبب في الطلاق.

بدأت نسرين في الظهور إعلاميا خاصة بعد الحادثة التي تعرضت لها حيث اصطدم السائق الخاص بها بسيارة أخرى أعلى محور 26 يوليو لسيره على السرعة القصوى، ما أدى لوفاة سائق السيارة الأخرى وإصابة مرافقيه، كما أصيبت زوجة “رمضان” وصديقتها، وتم حبس السائق على ذمة التحقيقات.

ورغم اختفاء زوجة رمضان الأولى عن الإعلام إلا أن قصتها مع رمضان تظهر من حين لآخر مثل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاهل الفنان لابنته الكبرى حنين وعدم إظهارها أمام وسائل الإعلام أسوة بابنيه من نسرين.

من جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس، تأجيل الدعوى المقامة المطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى يوم 25 يوليو.

وقال المحامي، في دعواه المقامة ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان إن "النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له".

وطالب بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.