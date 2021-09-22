موزة الموزز – اتفرج منة عرفة في احضان زوجها

بيروت - ثريا شاهين - كشفت النجمة منة عرفة عن قضائها ليلة رومانسية لطيفة مع زوجها الفنان محمود المهدي.

وشاركت متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بصورة كشفت من خلالها عن وجودها هي وزوجها في مكان رومانسي وأمامهما الورود، وعلقت قائلة: “موعد مع رجلي”.

وكشفت الممثلة الشابة أن المهدي وعدها أنهما سيقضيان شهر العسل في المالديف.

وأضافت أن حفل زفافهما سيكون في القريب العاجل، لكنهما عقدا قرانهما ولم يقيما حفل الزفاف بعد.

من جهة ثانية، أثار المهدي ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعدما نشر عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام صورة غريبة تجمع عرفة مع شابة ثانية على الشرفة، وكتب عليها: “الزوجة الثانية والزوجة الثالثة”، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ترك الشاب المصري الكثير من التساؤلات عما يقصده من هذه الصورة، وتركهم في حيرة عن طريقته في التعامل مع الفتيات، وسر هذه الصورة التي جمعت الطرفين.

