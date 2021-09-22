شاهد .. بعد تصريحها بأن رجل واحد لايكفيها .. العارضة السعودية آش العتيبي تشعل المتابعين بصور صارخة .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 06:15 مساءً | (ميس محمد)

قبل ايام تناقلت وسائل الاعلام تصريح عارضة الازياء السعودية آش في فيديو نشرته على صفحتها، وحذرت فيه النساء المتزوجات منها، لانها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.



آش التي ضربت العادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، لا زالت تنشر صورها الفاضحة على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها بالبيكيني، وفي صور أخرى تتمايل وتقوم بحركات اغراء، وتحصد آلاف الاعجابات والتعليقات من المتابعين، فالبعض يحبها والبعض الآخر ينتقدها.