شاهد .. بعد مرور 3 أشهر على وفاته .. اتفرج ماذا وجدو عند قبر الفنان الراحل ’’سمير غانم’’.. مفاجأة صدمت الملايين .. (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 07:00 مساءً | (ميس محمد)

أنتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي فيديو جديد لقبر الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

وأنتشر المقطع بعنوان هذا ما تم العثور علية في قبر الفنان سمير غانم بعد وفاتة بشهرين

وكانت قد ذاعت شهرة سمير غانم (84 سنة) من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.