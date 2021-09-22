شاهد .. كويتي يقتحم شقة فتاة أوروبية شديدة الجمال و ما فعله بها قبل هتك عرضها صادم ولم يصدقة أحد .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كويتي يقتحم شقة فتاة أوروبية شديدة الجمال و ما فعله بها قبل هتك عرضها صادم ولم يصدقة أحد .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 09:00 مساءً | (ميس محمد)

كشفت وسائل إعلام كويتية ،تفاصيل اقتحام شاب كويتي شقة فتاة حسناء أوروبية لهتك عرضها.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن امرأة أوكرانية تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة في محافظة حولي اتهمت فيه شخصا مجهولا تابعها حتى دخل مسكنها بالسالمية عنوة محاولا هتك عرضها.

وأضافت السيدة الأوكرانية أن المتهم هرب بسرعة من المكان قبل أن يأتي الحارس على وقع صراخها.

وأرشد الحارس على مواصفات المتهم ومواصفات مركبته للشرطة والتي تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه داخل سيارته.

وتبين أن المتهم مواطن كويتي من مواليد 1995 وقد سجلت الشرطة بحقه جناية هتك عرض وأمر النيابة العامة بحجزه.