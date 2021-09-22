شاهد .. نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد يخطف الأنظار برفقة زوجتة الحسناء نور.. رومانسية تفوق الوصف وأناقة فوق الخيال! اتفرج (صور)

انت الان تتابع خبر نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد يخطف الأنظار برفقة زوجتة الحسناء نور.. رومانسية تفوق الوصف وأناقة فوق الخيال! اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 10:00 مساءً | (ميس محمد)

ظهر الوليد مقداد وخطيبته نور غسان على السوشيال ميديا، حيث أنها خطفا أنظار الجمهور خاصة وأن إطلالتهما شهدت رومانسية لافتة.

الوليد مقداد وزوجتة نور غسان تم تداولصور لهما من ظهورهما الأول سوياً ، وذلك بعد أسابيع من زوجهما رسمياً في حفل ضم الأهل والأصدقاء.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيهما، حيث أكدوا أن هناك شبه كبير بين الوليد وزوجته. من ناحية أخرى، أعادت الصورة إلى الواجهة الحديث عن صلة القرابة بينهما، حيث أكد العديد من المتابعين، أن هذا الشبه لا يمكن أن يكون إلا من خلال القرابة "صلة الدم".