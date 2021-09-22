شاهد .. بعد فضيحة معاشرتها لمدير أعمالها هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بوضعيات خادشة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد فضيحة معاشرتها لمدير أعمالها هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بوضعيات خادشة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 10:30 مساءً | (محمود الأديب)

نشرت الفنانة هيفا وهبي عبر صفحتها في انستغرام صوراً جديدة لها، من جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وهي ترتدي فستاناً نفاشا باللون الزهري، وقصير جدا كشف عن صدرها وأفخاذها بطريقة جريئة، وظهرت بأحد الصور وهي تجلس على أطراف أقدامها حتى كادت تكشف عن مؤخرتها، وسدلت شعرها، وارتدت نظارات باللون الأخضر.

ولاقت صور هيفاء وهبي ضجة واسع بين المتابعين الذين عبروا عن اندهاشهم من سحر اطلالتها وجمالها المثير، بينما هاجمها البعض بسبب ظهورها الجريئ، وتعمد ابراز مفاتنها.

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها في "انستغرام"، صورة لها مع كلبها، وارتدت في الصورة ملابس كاجيوال، عبارة عن توب أبيض وبنطال جينز أزرق، وحذاء طويل أصفر، وعلقت على الصورة "يحب كلاب الروتوايلر أصدقاءهم ويعضون أعداءهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية"، وتفاعل المتابعون مع صورتها وكلماتها، وحصدت أكثر من 130 ألف إعجاب وألفي تعليق.

يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي قد تعرضت لفضيحة بعدما خرج مدير اعمالها السابق محمد الوزيري على وسائل الإعلام واكد زواجه السري من هيفاء وهبي ومعاشرته لها كزوجين، رغم انكارها ذلك، ثم اشتعلت بينهما القضايا والمحاكم بعدما اتهمته بسرقتها.