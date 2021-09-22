شاهد .. ميرفت أمين تنتقم من دنيا وإيمي سمير غانم أشد أنتقام وتوجه صفعة غير متوقعة لـ حسن الرداد !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين تنتقم من دنيا وإيمي سمير غانم أشد أنتقام وتوجه صفعة غير متوقعة لـ حسن الرداد !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/22 الساعة 11:30 مساءً | (محمود الأديب)

يبدو أن حادثة غياب كل من دنيا وإيمي سمير غانم عن مهرجان الفضائيات العربية الذي عقد قبل يومين لا يزال يخفي وراءه الكثير من التطورات التي لم تخرج للعلن.





وكان المهرجان قد أعلن عن جائزة جديدة للفن والفنانين أطلق عليها جائزة (فن الحب.. سمير ودلال)، مؤكداً أن ميرفت أمين ستكون أول المكرمين بها. كما كان من المفترض أن تقوم دنيا وإيمي بتسليم درع الجائزة بنفسيهما إلى ميرفت أمين، إلا أن كل شي تغير في ظرف ساعات قليلة.

ففجأة ودون أية إبلاغات سابقة، أعلنت إلهام شاهين غياب دنيا وإيمي سمير غانم من المهرجان، وتواجد حسن الرداد نيابة عنهما في الفعالية، ثم أعلنت أن الفناننة ميرفت أمين اعتذرت عن الحضور أيضاً "لأسباب شخصية".

واشتعلت مواقع التواصل على إثر هذه التطورات المفاجئة، ورأى قسم كبير من رواد مواقع التواصل أن ميرفت أمين شعرت بالخذلان من دنيا وإيمي وأنها كانت تطمح لاستلام جائزة سمير ودلال كتكريم لعلاقة المودة القوية بينها وبين الفنانين الراحلين، وردت على تلك الخطوة برفض استلام الجائزة من حسن الرداد، لتوجه له بذلك صفعة قوية وتنتقم لنفسها من خذلان ابنتي سمير غانم، وفق ما قالته آراء الكثيرين.

خطوة مفاجئة

وفوجئ الوسط الفني بأخبار عودة ميرفت أمين إلى الشاشة الصغيرة من خلال بطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتي تحمل إسم «حكايتي مع الزمان»، في خطوة اعتبرها الكثيرون رداً عملياً على ما حدث في مهرجان الفضائيات العربية.

وقالت مصادر فنية إن ميرفت أمين وافقت على استئناف تصوير المسلسل بعد انقضاء أربعين يوما على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.