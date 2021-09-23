شاهد .. آش العتيبي تسيء للسعودية وتظهر عارية تماماً في صور جديدة ومطالب بمعاقبتها..!! اتفرج

انت الان تتابع خبر آش العتيبي تسيء للسعودية وتظهر عارية تماماً في صور جديدة ومطالب بمعاقبتها..!! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 12:00 صباحاً | (محمود الأديب)

ارتدت العارضة السعودية ​مودل آش العتيبي​ فيرون شفاف أظهر مؤخرتها وكأنها لا ترتدي شيئاً واعتمدت تي شيرت بيضاء اللون وجلست على ركبتيها ثانية إياهما وكأنها جالسة لتستعرض بذلك مؤخرتها، بينما أسدلت شعرها على كتفيها.



وقد أثارت هذه الصورة غضباً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصورة بشكل كبير، مؤكدين أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء فتعرضت مودل آش العتيبي لانتقادات وتعليقات مسيئة لها بالجملة .



ومن أبرز التعليقات التي أشعلت فتيل الغضب ، كتب متابع سعودي معلقاً بالثول :”السعودية بلد الأخلاق والإيمان لكن مودل آش وشبيهاتها شوهن صورة السعودية لذا يجب محاسبتها وسحب الجنسية السعودية منها”.



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وأشاد المتابعون بهذا التعليق مؤيدين كلامه ومؤكدين على ضرورة إيقاف مودل آش عند حدها حفاظاً على صورة السعودية وبناتها، فيما ذهب آخرون إلى مغالطته معتبرين أنه لا يحق لأحد الحكم على الآخر وسحب الجنسية منه.



ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.