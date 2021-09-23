شاهد .. ظهور مفزع للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل ساعات.. المرض غير ملامحها الجميلة (صور)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل ساعات.. المرض غير ملامحها الجميلة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 12:30 صباحاً | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها تبتسم فيها وتبدو شاحبة عقب خروجها من المستشفى الذي تعالج فيه في جنيف.

في الصورة ظهرت ياسمين بملامح مرهقة من الأزمة الصحية التي عانت منها كثيرا على مدار الشهرين الماضيين.





وكان الفنان المصري، أحمد العوضي، كشف ولأول مرة عن تفاصيل مثيرة بشأن الأزمة الصحية التي عانت منها زوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز. وأكد في بداية مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية أن زوجته تعافت تماما، وأنها ستعود قريبا إلى من سويسرا، حيث تتلقى العلاج حاليا.

وعن تفاصيل ما حدث لياسمين عبد العزيز، أوضح أحمد العوضي أنها أجرت عملية نسائية بسيطة متعارف عليها، وكان من المفترض أن تخرج من المستشفى بعد 4 أيام، ولكن وقع إهمال طبي من الطبيب المعالج لها.

وتابع أحمد العوضي أن زوجته ياسمين عبد العزيز ظلت تتأوه من الألم وتقول له "أنا بموت"، وواصل مستنكرا أنه عندما اتصلت بالطبيب المعالج لها أخبرها أنه في إجازة، ومازحها قائلا بأن "تتعشى وتتمشى".

وأضاف العوضي أنه بعد ذلك عرض حالة زوجته الصحية على طبيب آخر ليصدمه أن أمامها 3 ساعات فقط وتموت، ويجب أن تجري عملية أخرى مدتها 4 ساعات، ليوافق على أن تخضع لها من أجل إنقاذها.

وأشار إلى أن ياسمين عبد العزيز أجرت جراحة أخرى في سويسرا كللت بالنجاح.

وأعلن أحمد العوضي أن سيلجأ للقضاء المصري من أجل محاسبة كل من قصّر في علاج زوجته، وكذلك ضد من أفشى أسرارها كمريضة لوسائل الإعلام.

وغازل أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز في مداخلته الهاتفية، مشيرا إلى أن "وحش الكون" راجع، وهو اللقب الذي كان يناديها به في أحدث مسلسلاتهما التلفزيونية "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان العام الحالي.

وعانت ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية منذ نحو شهرين ، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي. وغادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.