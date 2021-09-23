شاهد .. مذيع قناة MBC مصطفى الآغا يثير الجدل بعد ظهورة يرقص بشكل جريء مع زوجته داخل السيارة (فيديو)

انت الان تتابع خبر مذيع قناة MBC مصطفى الآغا يثير الجدل بعد ظهورة يرقص بشكل جريء مع زوجته داخل السيارة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

قام الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج “صدى الملاعب” بمشاركة جمهوره مقطع فيديو برفقة زوجته الإعلامية مي الخطيب.

ظهر الآغا مع زوجته من داخل السيارة وهما يتراقصان على أنغام أغنية “شفت بعينيا” للنجم المصوري حسام حبيب.

وعلق على الفيديو قائلا: “أحلى شئ لما تكون زوجتك صديقتك وعدوتك”؛ لترد عليه مي الخطيب بالقول:”وبتوش عندها نفس الوشة تبعك”.



مؤخرا احتفل مصطفى الآغا بعيد ميلاد زوجته؛ ووجه رسالة لها قال فيها: “كل عام وأنتِ تاج فوق الراس وكل عام وأنتِ زينة الحياة ولونها … والله يصبرك على تقلبات مزاجي وعصبيتي وصعوبة حياتي.. شكراً لوجودك وصبرك وعقلك وطيب اخلاقك وأصلك”.