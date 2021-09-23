شاهد .. مجدداً .. شمس الكويتية تصدم جمهورها وتظهر بفستان اصفر يظهر صدرها بالكامل !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مجدداً .. شمس الكويتية تصدم جمهورها وتظهر بفستان اصفر يظهر صدرها بالكامل !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 03:00 صباحاً | (محمود الأديب)

شاركت للفنانة الكويتية شمس صورة فيديو قصير لها على مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وأثارت إطلالة الفنانة ضجة كبيرة بين متابعيها بملابسها المثيرة ،حيث ارتدت الفنانة الكويتية فستان قصير باللون الأصفر، ويظهر صدرها بشكل كامل.

وعلقت على الفيديو:” شكلي وأنا طالعه من حياة الناس اللي ما يستاهلوني.. منشن شخص ما يستاهلكم خلوني اسويله بلوك”.

ومؤخرًا نشرت الفنانة شمس، مجموعة صور صادمة للفنانة الكويتية شمس وهي ترتدي روب الحمام وتجلس في البانيو.

وعبروا عن تفاجئهم من جرأة الصورة، ليتبين بعدها أن الصور مأخوذة من فيديو كليب أغنية لشمس تحمل عنوان: “​معلية​”.

الفنانة شمس

وشمس أو كما تعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي.

ولدت (28 أبريل 1980 )، هي مغنية كويتية سعودية الأصل. وجنسيتها الحالية من دولة سانت كيتس ونيفيس.

وبدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين.

بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات».

والتي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002.

واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب.

واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد.

وتعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول.

حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.