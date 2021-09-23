شاهد .. التركية هاندا أرتشيل تصدم متابعيها بظهورها من دون بنطال! (صور)

انت الان تتابع خبر التركية هاندا أرتشيل تصدم متابعيها بظهورها من دون بنطال! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 03:30 صباحاً | (ميس محمد)

عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، نشرت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل صورة لها في الطبيعة، وهي جالسةً على كرسي بوضعية مثيرة، مرتدية بلوزة بنية بأكمام، من دون بنطال، مع حذاء شتوي طويل، ورفعت شعرها، وتحمل بيدها هاتفها الخلوي.

وعبر المتابعون الذين تداولوا الصورة على صفحاتهم، عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها المثير، بينما انتقد البعض ظهورها بهذه الطريقة، وأحرجوها بتعليقاتهم الحادة.

هذا وكانت قد أثارت هاندا أرتشيل الضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بالشعر القصير، حيث أكد البعض ان الشعر القصير يناسبها وزاد من جمالها وبراءة ملامحها، بينما رأى البعض ان الشعر الطويل أكثر جمالا عليها، وان شكلها تغير بعدما قصته.

يذكر أن مجلة Glamour العالمية قد إختارت هاندا كأجمل امراة في عام 2021 ، ما جعلها تتصدر الترند، حيث رأى الكثير من المتابعين ان هاندا تستحق هذا اللقب، بينما اعتقد البعض انها اجرت عمليات تجميل لتصبح بهذا الجمال.

كما أصبحت هاندا أرتشيل "سفيرة النوايا الحسنة" لجمعية الحياة الخالية من السرطان.