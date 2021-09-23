شاهد .. اتفرج.. إبنة الفنانة نانسي عجرم بعد أن كبرت وأصبح جمالها يخطف الأنظار وبملامح مذهلة ..صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج.. إبنة الفنانة نانسي عجرم بعد أن كبرت وأصبح جمالها يخطف الأنظار وبملامح مذهلة ..صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت مواقع التواصل مؤخرا صورة حديثة لابنة الفنانة نانسي عجرم ميلا الابنة الكبرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من زوجها طبيب الأسنان د.فادي الهاشم.

ظهرت ميلا في الصورة بملامح مختلفة خصوصاً وإنها بدأت في سن المراهقة، كونها اتمت في شهر مايو/آيار الماضي ١٢ عاماً. ميلا تشبه نانسي كثيراً، وتبدو نسخة مصغرة عنها، تمتلك كثير من ملامحها وكذلك لديها الكثير من صفاتها أيضاً.

وهل يقتصر الشبه على الشكل فقط؟

كثيرا ما نسمع العديد من الأمثال الشعبية التي تشير إلى الشبه الكبير بين البنت وأمها، كالمثل الشعبي الشهير” البنت لأمها” ولكن هل صحيح أن البنت تشبه أمها في كثير من الأمور، وما رأي العلم في ذلك؟.

البنت لأمها حقيقة علمية أثبت العلماء والخبراء أن التشابه بين الأم والإبنة لا يقف على الشكل أو الطباع فقط، بل يمتد ليشمل الحالة النفسية للأم أيضا، فقد تتأثر البنت بالمشاكل النفسية التي تحدث لأمها.

تصرفات مماثلة قد تقوم الفتاة في كثير من الحالات بتصرفات مماثلة لتصرفات الأم، وقد ينتبه لها المحيطين بها، لتثبت حقيقة علمية وهي