شاهد .. طارق العريان يقهر طليقتة الفنانة اصالة نصري ويظهر برفقة أولاده بشكل صادم وغير متوقع ..والجمهور في صدمة!!

انت الان تتابع خبر طارق العريان يقهر طليقتة الفنانة اصالة نصري ويظهر برفقة أولاده بشكل صادم وغير متوقع ..والجمهور في صدمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 07:00 صباحاً | (ميس محمد)

شارك المخرج طارق العريان متابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورًا جديدة من أحدث ظهور له.

وظهر المخرج طارق العريان، بصحبة اولاده آدم وعلى معا بعد زواج المطربه السورية أصالة من الشاعر فائق الحسن ، نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.