شاهد .. زوج الفنانة أحلام الإماراتية ينهال عليها بالقبلات الحارة خلف الكواليس .. ومشهد فيديو يوثق ما جرى بشكل كامل (اتفرج)

انت الان تتابع خبر زوج الفنانة أحلام الإماراتية ينهال عليها بالقبلات الحارة خلف الكواليس .. ومشهد فيديو يوثق ما جرى بشكل كامل (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 08:00 صباحاً | (محمود الأديب) نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها القطري مبارك الهاجري رجل الأعمال وبطل الراليات السابق. وقال مبارك الهاجري لزوجته أحلام: “أسعدني وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن معك يا ام فاهد يا حبيبتي”. وقبل أيام شاركت أحلام متابعيها بمشاهد من احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.