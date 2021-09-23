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شاهد .. زوج الفنانة أحلام الإماراتية ينهال عليها بالقبلات الحارة خلف الكواليس .. ومشهد فيديو يوثق ما جرى بشكل كامل (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 08:00 صباحاً | (محمود الأديب)

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها القطري مبارك الهاجري رجل الأعمال وبطل الراليات السابق.

 

 

 

وقال مبارك الهاجري لزوجته أحلام: “أسعدني وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن معك يا ام فاهد يا حبيبتي”.

 

 

وقبل أيام شاركت أحلام متابعيها بمشاهد من احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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