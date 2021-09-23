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شاهد .. نسرين طافش تفقد عقلها وتظهر بشكل فاضح بروب النوم أمام برج خليفه .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 11:30 صباحاً | (ميس محمد)

أعلنت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 


وظهرت نسرين بالصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر: "شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور".

 

 

 


وختمت: "شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات".

 

 


وأثار الخبر إعجاب المتابعين وهنأوها بالتعليقات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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