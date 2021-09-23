شاهد .. السعودية هند القحطاني تودع العزوبية وتقرر الزواج من فنان سوري شهير ..والجمهور يصاب بصدمة كبيرة حين علم من هو زوجها..لن تصدق من هو (صورة)

انت الان تتابع خبر السعودية هند القحطاني تودع العزوبية وتقرر الزواج من فنان سوري شهير ..والجمهور يصاب بصدمة كبيرة حين علم من هو زوجها..لن تصدق من هو (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 12:00 مساءً | (ميس محمد)

تصدّرت هند القحطاني العناوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن الممثل السوري المتأهّل تيم حسن، حيث أعلنت عن ارتباطها به، ليتمّ كشف الحقيقة عن أنّه في أعلى قائمة المشاهير العرب التي تحب أن ترتبط بهم.

في التّفاصيل، كشفت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ عن قائمة من الأسماء، تتمنى أن ترتبط بأحد منهم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في القائمة الممثل السوري ​تيم حسن​، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي الملقب، الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

اللافت في القضية، أن الصورة تم حذفها لاحقاً، حيث لفت البعض إلى أن السبب قد يكون ذكر أحد أسماء المشاهير عن طريق الخطأ، أو أن الصورة قد تكون مفبركة.

وتلقت القحطاني العديد من الإنتقادات، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين تم ذكرهم أثرياء ومعظمهم مرتبطين، وهذا ما أثار الجدل بين متابعيها.

تيم حسن في أعلى قائمة هند القحطاني

من جهةٍ أخرى، كانت قد تحدّثت هند القحطاني، الفاشينيستا السعودية فصدمت متابعيها بحديثها عن أنّها تريد الارتباط بأحد المشاهير لكن وضعت لائحة من الشروط للقبول به.

في التّفاصيل، تصدر الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ قائمة الترند في موقع للتواصل الاجتماعي وذلك بعدما عبّرت عن رغبتها في إيجاد شخص تحبه ويحبها ويرعى أولادها لكن يجب أن يكون من المشاهير.

وشاركت القحطاني مقطع فيديو على أنغام أغنية نانسي عجرم “بدي حدا حبو” وعلقت عليه: “والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب”.

وأضافت :”ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني”.

وكشفت أنها تريد حبا نقيا بعيدا عن المصالح موضحة: “فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه، ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط.

وذكرت هند مواصفات هذا الحبيب قائلة :”أتمنى أن يكون رجل طيب، ووسيم، وخلوق ومسؤول”.

واستغرب رواد واقع التواصل الاجتماعي أن سيدة تبادر بالحديث عن الارتباط بهذا الشكل، فعلق أحدهم ساخرا: “مشاعري بعد ساعه 12″، وكتب آخر: ” الله يرزقها الحب الحلال اللي يعوضها ويملا قلبها ويخاف الله فيها بالنهاية هي انثى ولها مشاعر الله يهديها ويهدينا جميع ويردها للحق ردا جميلا”.