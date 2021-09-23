شاهد .. شقيقة دنيا بطمة تستعرض فستانها عاري الظهر على أغنية (مسيطرة) بجانب والدتها المحجبة!

انت الان تتابع خبر شقيقة دنيا بطمة تستعرض فستانها عاري الظهر على أغنية (مسيطرة) بجانب والدتها المحجبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

أطلّت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة على جمهورها، بفستان أصفر مكشوف الظهر في أحدث ظهور لها.

شقيقة دنيا بطمة: (مسيطرة)

ونشرت ابتسام بطمة فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أصفر طويل بلا أكمام، ويبدو محتشماً في الوهلة الأولى.

وتسير شقيقة دنيا بطمة كعارضات الأزياء على أغنية (مسيطرة) لحنين القصير، وما أن تستدير، حتى يتبين أن ظهرها عاري.

وعلقت ابتسام على الفيديو بعبارة (مساء الخير) فقط.