اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. كارثة كبرى يحكيها حارس مقبرة دلال عبدالعزيز صدمت كل الوسط الفني و جعلت ايمي سمير غانم تسقط مغشيا عليها : هذا ماوجده عند قبرها (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر كارثة كبرى يحكيها حارس مقبرة دلال عبدالعزيز صدمت كل الوسط الفني و جعلت ايمي سمير غانم تسقط مغشيا عليها : هذا ماوجده عند قبرها (فيديو) والان مع التفاصيل

d83be07e43.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 01:00 مساءً | (ميس محمد)

في تفاصيل جديدة و مفجعة ، أنتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي فيديو لحارس مقبرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الذي توفت عن عمر 61 عاما، بعد صراع طويل مع  كوفيد-19.

 

 

 

وأنتشر المقطع بعنوان هذا ماقالة حارس قبر الفنانة دلال عبر العزيز عقب دفنها بساعات.

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا