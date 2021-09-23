شاهد .. بملابس فاضحة .. الفنانة نسرين طافش تُلهب مشاعر الملايين على البحر دون ملابسها الداخلية!.. (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بملابس فاضحة .. الفنانة نسرين طافش تُلهب مشاعر الملايين على البحر دون ملابسها الداخلية!.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 02:00 مساءً | (ميس محمد)

اثارت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها اثنار استمتاعها بعطلتها الصيفية خارج البلاد.

وظهرت نسرين طافش في الصور الأخير بإطلالة جذابة جدا امام بركة السباحة مرتدية فستان باللون الاصفر مكشوف الافخاذ واضافت تعليقا لجمهورها قائلة " يعتمد كل ما يخبئه لك المستقبل على حالة وعيك و إدراكك الآن"

اثارت صور نسرين طافش تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها وتفاعلو معها بشكل كبير عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة أخرى ، اثارت نسرين طافش اعجاب جمهورها مؤخرا بعد مهرجان الموريكس دور اثناء تسلمها جائزة افضل ممثلة لهذا العام عن جورها في مسلسل " المداح " الذي جمعها مع الفنان المصري حمادة هلال خلال شهر رمضان2021.

كما ظهرت في حفل توزيع الجوائز بملابس التراث الفلسطيني مرتدية " الثوب الفلسطيني " ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام واهدت نجاحها قائلة " جائزة التميز عن أدائي لشخصية رحاب في مسلسل المداح الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة في مصر باجماع المشاهدين و اشادة النقاد .. الحمدلله على نعمة النجاح و شكرا لجميع القائمين على جوائز دير جيست و شكرا لمتابعيني و جمهوري الحبيب و الراقي الذي بفضل تصويته و حبه تشرفت باستلام هذه الجائزة .. أهديت هذه الجائزة لجميع صناع مسلسل المداح"