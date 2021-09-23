شاهد .. مفاجأة صادمة .. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة دنيا سمير غانم والذي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة .. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة دنيا سمير غانم والذي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 04:30 مساءً | (محمود الأديب)

دنيا سمير غانم، فنانة لمع نجمها بسرعة لما لها من حضور وتمثيل رائع، حيث ابدعت في تمثيل الكوميديا التي ورثتها عن اباها الفنان الراحل سمير غانم وهي زوجة الاعلامي الكبير رامي رضوان.

اشتهرت كونها فنانة شاملة تقدم باحتراف كافة أنواع الفن من تمثيل وغناء واستعراضات، لذلك أصبحت مسلسلاتها في الفترة الأخيرة الأعلى مشاهدة حتى أمام كبار النجوم.



من هي دنيا سمير غانم ، هي دنيا سمير يوسف غانم، واسم الشهرة “دنيا سمير غانم”، ولدت في تاريخ يناير – 01 – 1985،ومحل الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية،من اب وام مصريين، مسلمة، بدات نشاطها الفني في 1995 – الآن.

لها ابنه واحده واسمها ” كايلا”، من اشهر أفلامها “فيلم طير أنت” و أشهر مسلسلاتها “مسلسل نيللي و شيريهان”، وأشهر أغنياتها “أغنية قصة شتا”.

ما ديانة دنيا سمير غانم، دنيا سمير غانم هي فنانة مصرية الجنسية وهي ابن الفنان المصري الراحل سمير غانم وهي من اشهر الفنانات في مصر، ولدت الفنانة دنيا سمير غانم في الأول من يناير عام 1985م وهي من عائلة فنية بامتياز بدأت نشاطها الفني عام 1995 وقدمت خلال مسيرتها الفنية عشرات الاعمال الفنية المميزة، فـ ما ديانة دنيا سمير غانم؟ ومن هي دنيا سمير غانم ويكيبيديا؟ وما هي اعمال دنيا سمير غانم؟ لمعرفة كافة هذه النقاط تابعوا معنا المقال.

ديانة دنيا سمير غانم

ما ديانة دنيا سمير غانم، ذكرت بعض المواقع الالكترونية ان ديانة دنيا سمير غانم هي الإسلام، وهيث فنانة مصرية الجنسية ولدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية وبدأت نشاطها الفني عام 1995 ولا زالت تقدم عشرات الاعمال الفنية الى اليوم.

من هي دنيا سمير غانم ويكيبيديا

ما ديانة دنيا سمير غانم، دنيا سمير غانم هي ممثلة ومغنية مصرية الجنسية ولدت بتاريخ 1 يناير عام 1985م وتبلغ من العمر حالياً 36 عاماً بدأت الفنانة دنيا سمير غانم عمله الفني عام 1995 وشاركت في مختلف مجالات الفن المصري المسرحي والسينمائي والتلفزيوني كما قدمت عدة أغاني فهي تمتلك صوت جميل.





من هو زوج دنيا سمير غانم

تزوجت الفنانة دنيا سمير غانم من المذيع المصري رامي رضوان بتاريخ 13 يونيو عام 2013 وانجبت منه ابنتها كايلا ولم يعارض زوجها عملها في مجال الفن فقد قدمت مجموعة من الاعمال الفنية خلال مسيرته الفنية التي استمرت لعدة سنوات.