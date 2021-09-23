شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تفقد الوعي وتسقط على مسرح جرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقدت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي وعيها و توازنها على المسرح، أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان “جرش” للثقافة والفنون.

حيث سقطت الفنانة ماجدة الرومي على خشبة المسرح أثناء غنائها مما أدى إلى تدخل رجال الأمن والمنظمين لنقلها إلى مكان تتلقى فيه الإسعافات الأولية.

وعاش جمهور المهرجان لحظات عصيبة، قبل أن تؤكد مقدمة الحفل تعرض ماجدة لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

وتعرضت ماجدة الرومي لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

وبعد وقت استعادة ماجدة الرومي توازنها وصعدت إلى المسرح مجددا مع مرافقيها وسط تصفيق حار من الجمهور، وقدمت ماجدة اعتذارها للجمهور مؤكدة قدرتها على مواصلة الحفل.

