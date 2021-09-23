شاهد .. تسريب صور صادمة للفنانة حلا الترك.. والأخيرة يجن جنونها (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صور صادمة للفنانة حلا الترك.. والأخيرة يجن جنونها (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 06:15 مساءً | (ميس محمد)

اثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جدلا واسعا بعد تصدر صور لها مواقع التواصل الاجتماعي بفترات زمنية مختلفة.

في التفاصيل ، تمّ تسريب صورة قديمة للفنانة البحرينية حلا الترك، حيث تمّ التّأكد من خلالها أنّها خضعت لـ عمليات تجميل للتعديل على شكلها كثيرًا.

و تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنانة البحرينية حلا الترك، ظهر فيها واضحاً التغير في ملامحها، وبدت وكأنها خضعت لعمليات تجميل، ما دفع المتابعين للتساءل عن حقيقة الأمر، وما الذي غير شكلها إلى هذا الحد.

الجدير بالذكر ان الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ، هي مغنية من مواليد عام 2002 اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.

عرفها جمهورها منذ عام 2011 من خلال برنامج المواهب "عرب جوت تالنت " وأشتهرت كمطربة صغيرة، وبعد فترة أنزلت أغنية بابا نزل معاشه ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها الـ 467 مليون مشاهدة حاليا واستمرت بالعمل كممثلة أو حتى مغنية.

قامت شركة بلاتينيوم ريكوردز (الظاهر شعارها في الصورة) بإنتاج معظم أغاني حلا الترك أما بقية الأغاني فهي من إنتاج شركة (Al Turk productions)التابعة لعائلة الترك.