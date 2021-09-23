شكرا لقرائتكم خبر عن بدر خلف يعلن ارتداء الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن بدر خلف، ضجة بمقطع فيديو ظهر فيه ارتداءه الحجاب، وأثار خبير التجميل الإماراتي الجدل بطلب غريب من جمهوره.

حيث ظهر بدر خلف وهو يضع على رأسه غطاء للرأس، ويتحدث عن ارتدائه الحجاب بكلمات أحدثت ضجة وعرضته لهجوم واسع .

و قال بدر : “اليوم خدت قرار مرة مرة كبير، من اليوم راح أتحجب من زمان بقول راح أتحجب، وجه اليوم اللي قررت فيه أتحجب، والحجاب حبيباتي ستر الحجاب حشيمة، كتير بنات قاعدين يتركون الحجاب وتروح تتفصخ باسم الحرية.. لا.. حجابك سترك، فدايما ضعوا الحجاب، والله الحجاب بيدي وقار مو طبيعي.. فبليز ارتدوا الحجاب.. وإن شالله تكون البداية من عندك”.

وسخر عدد كبير من المتابعين من إعلان بدر خلف ارتدائه الحجاب، وربطوا الأمر بتعرضه للتحرش.