شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عادل إمام بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار خبر إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت قلق محبيه .

حيث تداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي شائعة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا وهو ما أزعج أسرته .

بينما نشر تغريدة رامي إمام:” إن والده بخير، نافياً ما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا ومؤكداً على أنه عار تماماً من الصحة”.

كما عبر رامي إمام عن استيائه من تكرار شائعات إصابة والده بفيروس كورونا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، والتي وصلت لأكثر من مرة حد شائعات تفيد بوفاة والده.