شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تعلق على إصابتها بهوس عمليات التجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة مايا دياب جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملامح مختلفة تماماً عن كل مرة.

و قال جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أن النجمة اللبنانية أصيبت بهوس عمليات التجميل خاصة وأن ملامحها كانت صادمة في الصور التي نشرتها.

وردت مايا دياب على إصابتها بهوس عمليات التجميل، وذلك خلال حضورها ضيفة مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، نافة أن يكون الأمر كذلك.

و قالت مايا دياب:” لا طبعاً لم أصب بهوس عمليات التجميل أنا راضية جدا.. سوبر فاين”.

و في وقت سابق صدمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها في أحدث ظهور لها وبدت بشكل مختلف تمامًا بعد عملية التجميل التي أجرتها وغيرت ملامحها كلياً. وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، وصدم الجمهور بتغير شكلها واتهموها بإجراء عمليات تجميل غيرت ملامحها تماماً.

وأكد متابعو مايا دياب أنهم لم يتعرفوا عليها في البداية لولا أنها غنت وسمعوا صوتها لما كانوا اكتشفوا أنها هي.

