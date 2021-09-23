شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي ترقص على أغنية حتة تانية لروبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة حورية فرغلي وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تانية” لروبي من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “أيام وبنعيشها”.

حيث كانت حورية تتمايل وترقص في غرفتها أثناء وضع الماكياج لشخصيتها في المسلسل على “حتة تانية”، ولاقى الفيديو انتشار سريع.

وفي وقت سابق أعلنت حورية فرغلي أنها تصور مسلسلا تلفزيونيا جديدا بعنوان “أيام وبنعيشها”، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشاركها بطولته شيرى عادل وسلوى خطاب ورياض الخولي .

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وكان آخر ظهور لحورية فرغلي أثناء حضورها للدورة العشرين من حفل الموريكس دور في لبنان وأدلت بتصريحات لقناة “الجديد” اللبنانية تحدثت فيها عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بسبب أزمتها الصحية، وتطورات رحلتها العلاجية بأمريكا، وجديد أعمالها الفنية.