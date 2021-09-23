شاهد .. بعد شهر على زواجة... الوليد مقداد يقهر والدة و يتخلى عن قناة طيور الجنة ويدخل عالم الفن والغناء وهذه اول فيديو كليب له!! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بعد شهر على زواجة... الوليد مقداد يقهر والدة و يتخلى عن قناة طيور الجنة ويدخل عالم الفن والغناء وهذه اول فيديو كليب له!! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 10:00 مساءً | (ميس محمد)

دخل نجم قناة "طيور الجنة" وليد مقداد عالم الفن و أغاني الراب، وطرح أغنية جديدة حملت عنوان "أصحابي أنا" من فيلمه "أطرش بالدبة"، ووصلت إلى مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

وظهر مقداد بالكليب رفقة صديقه إبراهيم العتيلي، وتقول كلمات الأغنية: "صحابي أنا مش من يوم مش من سَنة إلنا مع بعض سنين في الشِّدِّة قبل الهَنا".

وحظي فيديو الكليب بتفاعل واسع بين الجمهور، وأشادوا بكلماتها التي تعزز من روابط الصداقة وبأداء الوليد مقداد.

وكتب أحد المعلقين: "ماشاء الله أصوات رائعة جدا بتوفيق لكم إبراهيم العتيلي بنتمنى نشوفك في أناشيد إسلاميه صوتك رائع"، وأضاف آخر: "فيديو كليب رائع والأروع صوت إبراهيم ما توقعت صوتو هيك". وكذلك: "فعلاً أبدعت إبداع خرافي ولعت الجو وكسرت الدنيا".

وقبل أيام، فاجأ الوليد مقداد الجمهور بمشهد تمثيلي ظهر خلاله وهو يقوم بضرب شقيقه معتصم، من أجواء الفيلم القصير الذي صوره مؤخرًا "أطرش بالدبة".

ونشر وليد الفيديو، وظهر فيه وهو يلعب فيه دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم، الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال عليه الوليد بالضرب هو ومرافقه، من أحداث الفيلم "أطرش بالدبة"، والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة.

وقد حظي الفيديو بإعجاب المتابعين، الذين اعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكليهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقاطع تمثيلية مشابهة.

وكان نجم طيور الجنة الوليد مقداد، دخل القفص الذهبي 19 أغسطس/ آب 2021، وأقيم حفل الزفاف في الأردن، وسط حضور اقتصر على أسرة العريسين والمقربين من العائلة؛ التزامًا بقرار الحكومة الأردنية بشأن إجراءات كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات عن حفل زفاف الوليد الذي ارتبط بنور غسان التي قيل إنها قريبته وتقيم في الكويت، كما تفاعل مستخدمو تويتر وفيسبوك مع حفل زفاف نجم طيور الجنة، وتصدر اسمه مواقع التواصل، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

يشار إلى أن الوليد مقداد احتفل بخطوبته على نور غسان في فبراير/ شباط 2020، بعد أن أعلن شقيقه المعتصم مقداد الخبر عبر صفحته الشخصية، قائلًا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب".

وأضاف: "لحد الآن مو متخيل إنك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايماُ أنت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار".

والوليد مقداد، من مواليد 1999، درس الأعمال الدولية في الكويت، له خمسة إخوة، بينهم غسان، وإياد، وجاد، وجنى، وطفل جديد أُنجب مؤخرًا.