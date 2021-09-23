شاهد .. بدون خجل.. جورجينا صديقة رونالدو بوضعية مثيرة وظهور حمالة صدرها في أقوى مشهد إغراء ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون خجل.. جورجينا صديقة رونالدو بوضعية مثيرة وظهور حمالة صدرها في أقوى مشهد إغراء ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/23 الساعة 10:30 مساءً | (ميس محمد)

حصدت صور ​جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما يقارب النصف مليون علامة إعجاب بعد أقل من نصف ساعة على نشرها.



وقد شاركت جورجينا متابعيها بعدة صور من أماكن ومناسبات مختلفة ومن بينها صورتان لها ارتدت فيهما ثياباً أنيقة وبدت على متن اليخت الخاص بحبيبها فبدت فاتنة كعادتها وأنيقة.

وفي صورة أخرى اكتفت بارتداء الملابس الداخلية المثيرة واستلقت على جنبها في مواجه الكاميرة لتزيد الجو سخونة، واعتمدت حمالة صدر ضغطت صدرها بطريقة جعلته يبدو وكأنه يقفز منها وسترينغ صغير مثير واستعرضت جمال جسدها الأنثوي المغري، فيما جاءت صورة أخرى تظهر حبيبها وهو مستلق فيما هي جالسة إلى جانبه.



ودائماً ما تحصد جورجينا اهتمام الملايين حول العالم خصوصاً لناحية جمالها واهتمامها برشاقتها وأزيائها والعناية ببشرتها ويومياتها.