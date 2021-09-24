شاهد .. بعد تعرضه للتحرش..بدر خلف يصدم السعوديين ويعلن إرتداءه الحجاب ويطلب التوبة .. لن تصدق كيف ظهر!! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بعد تعرضه للتحرش..بدر خلف يصدم السعوديين ويعلن إرتداءه الحجاب ويطلب التوبة .. لن تصدق كيف ظهر!! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

صدم خبير التجميل ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الاماراتي ​بدر خلف​ متابعيه بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه، وهو يعلن ارتداءه الحجاب، وذلك بعد حادثة تعرضه للتحرش الجسدي واللفظي من قبل رجل خلال تجوله في الشارع.



وظهر بدر خلف وهو يضع على رأسه غطاء للرأس، ويتحدث عن ارتدائه الحجاب وقال: "اليوم خدت قرار مرة مرة كبير، من اليوم راح أتحجب من زمان بقول راح أتحجب، وجه اليوم اللي قررت فيه أتحجب، والحجاب حبيباتي ستر الحجاب حشيمة، كتير بنات قاعدين يتركون الحجاب وتروح تتفصخ باسم الحرية.. لا.. حجابك سترك، فدايما ضعوا الحجاب، والله الحجاب بيدي وقار مو طبيعي.. فبليز ارتدوا الحجاب.. وإن شالله تكون البداية من عندك".

وطلب من متابعيه عدم تداول صوره من دون حجاب.