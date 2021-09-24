شاهد .. حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي بفستان أخضر مكشوف الصدر!(اتفرج)

انت الان تتابع خبر حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي بفستان أخضر مكشوف الصدر!(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، باليوم الوطني السعودي على طريقتها الخاصة بوجهها الجديد.

حليمة بولند: “بلدي الثاني”

ونشرت حليمة بولند عدة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً أخضر، رمزاً لعلم السعودية، وتضع شعار النخلة والسيف على صورها.

وعلقت حليمة على الصور: (كل عام والسعودية بألف خير).

وكتبت على صورة أخرى: (أهنئ بلدي الثاني المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، وكل جمهوري السعودي الغالي باليوم الوطني السعودي، كل عام وأنتم بألف خير يارب، وأدام الله الأمن والأمان عليكم يا أغلى بلد).

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.