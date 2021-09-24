شاهد .. في أول أسبوع زواج.. أصالة نصري تلغي شهر العسل وزوجها يهددها بالطلاق !!

انت الان تتابع خبر في أول أسبوع زواج.. أصالة نصري تلغي شهر العسل وزوجها يهددها بالطلاق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 05:00 صباحاً | (ميس محمد)

تتواجد الفنانة السورية أصالة نصري حاليا في القاهرة بدون زوجها الجديد الشاعر فائق حسن بسبب ارتباطه بمشاريع تجمعه بالفنان العراقي ماجد المهندس، وهو ما اعتبره زوجها إلغاء لشهر العسل.

وكانت أصالة اضطرت العودة الى القاهرة أول أمس الثلاثاء من اجل حضور حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي في القاهرة الجديدة وحضره العشرات من نجوم الفن والمجتمع من بينهم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بأن زوج أصالة هددها بالطلاق في حال سافرت إلى القاهرة بدون وجوده معها.

وكان ماجد المهندس هنأ اصالة وفائق حسن على زواجهما من خلال حسابه الخاص قائلا:"مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي اصالة.. اتمنا لكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم".