شاهد .. روبي كسحت لورديانا بوصلة رقص بلدي صادم ولا يصدق ..اتفرج

انت الان تتابع خبر روبي كسحت لورديانا بوصلة رقص بلدي صادم ولا يصدق ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 07:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت روبي، فيديو جريء من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الأنستجرام، ولقي المقطع إعجاب كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن شهد الحفل، حضور جماهيري كبير جداً، وقامت روبي، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية “حتة تانية”، و”قلبي بلاستيك”.

وكانت الفنانة روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “قلبي بلاستيك” عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وعلقت روبى قائلة: “دلوقتى تقدروا تسمعوا اغنيتى الجديدة #قلبى_بلاستك على قناتى على اليوتيوب”.